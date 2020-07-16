Лиев: Крым для оккупантов — непотопляемый авианосец
|08:45 30.07.2020
|Крим
Кремль захватывал Крым не для того, чтобы заниматься туризмом — полуостров интересен оккупантам только с перспективы превращения в мощную военную базу Российской Федерации. Для Кремля Крым — «непотопляемый авианосец».
Такое мнение высказал Александр Лиев, эксминистр курортов и туризма АР Крым, председатель Ассоциации индустрии гостеприимства, в интервью Радио НВ, передает Флот2017.
«В начале 2014 года было какое-то заявление о том, что там будет какая-то большая игорная зона, гемблинг, то есть казино. И после того ни о каких перспективах туризма они не говорили. Они не скрывая занимаются развитием милитаристского комплекса и Крым для них — это такой «непотопляемый авианосец»», — заявил Лиев.
Эксминистр напомнил, что Российская Федерация замещает локальное население Крыма, завозя много людей из РФ, с своей территории на оккупированную территорию, но учета никто не ведет.
«Есть такая тенденция, когда с материка завозят по крайней мере руководящий состав и среднее звено государственных учреждений, каких-то государственных органов. Понятно, что предателей никто не любит, мы это анализировали еще в 2015 году, я тогда был руководителем группы советников министра аграрной политики Украины. Мы считали аграрные предприятия, которых на территории Крыма было 84, из них 81 — это были директора, сами поднявшие российский флаг», — рассказал Лиев.
По его словам, к концу 2015 года из тех, кто сам поднял российский флаг, остались на своих должностях только двое, а остальные, то есть почти 98%, были уволены этой же оккупационной властью.
«Они, наверное, правильно относятся к предателям и предателям это надо понимать, что ни у оккупанта, ни у украинской власти их не может быть на руководящих местах», — резюмировал он.
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