Лиев: Крым для оккупантов — непотопляемый авианосец

08:45 30.07.2020   Крим

Кремль захватывал Крым не для того, чтобы заниматься туризмом — полуостров интересен оккупантам только с перспективы превращения в мощную военную базу Российской Федерации. Для Кремля Крым — «непотопляемый авианосец».

Такое мнение высказал Александр Лиев, эксминистр курортов и туризма АР Крым, председатель Ассоциации индустрии гостеприимства, в интервью Радио НВ, передает Флот2017.

«В начале 2014 года было какое-то заявление о том, что там будет какая-то большая игорная зона, гемблинг, то есть казино. И после того ни о каких перспективах туризма они не говорили. Они не скрывая занимаются развитием милитаристского комплекса и Крым для них — это такой «непотопляемый авианосец»», — заявил Лиев.

Эксминистр напомнил, что Российская Федерация замещает локальное население Крыма, завозя много людей из РФ, с своей территории на оккупированную территорию, но учета никто не ведет.

«Есть такая тенденция, когда с материка завозят по крайней мере руководящий состав и среднее звено государственных учреждений, каких-то государственных органов. Понятно, что предателей никто не любит, мы это анализировали еще в 2015 году, я тогда был руководителем группы советников министра аграрной политики Украины. Мы считали аграрные предприятия, которых на территории Крыма было 84, из них 81 — это были директора, сами поднявшие российский флаг», — рассказал Лиев.

По его словам, к концу 2015 года из тех, кто сам поднял российский флаг, остались на своих должностях только двое, а остальные, то есть почти 98%, были уволены этой же оккупационной властью.

«Они, наверное, правильно относятся к предателям и предателям это надо понимать, что ни у оккупанта, ни у украинской власти их не может быть на руководящих местах», — резюмировал он.



Ще на цю тему:

11:32 30.07.2020
Військового Чорноморського флоту РФ затримали за шпигунство на користь України
11:01 30.07.2020
Над Крымом хотят запустить 25-метровый украинский флаг
08:30 30.07.2020
В МЗС назвали "страусячою поведінкою" повернення РФ ноти через парад у Севастополі
14:15 29.07.2020
В ЄС зробили заяву щодо мілітаризації Росією окупованого Криму
11:00 29.07.2020
Підконтрольні ФСБ хакери атакували представництво президента України в Криму
09:00 29.07.2020
Естественная убыль населения в Севастополе выросла более чем вдвое за пять лет
08:30 29.07.2020
Оккупанты обещают построить четырехполосную дорогу от Симферополя до "украинской границы"
20:31 28.07.2020
В оккупированном Крыму отменили проведение «Ялтинского экономического форума»
20:19 28.07.2020
Епіфаній закликав світ посилити тиск на Росію через трагічні події в окупованому Криму
20:01 28.07.2020
Перша заступниця міністра закордонних справ України закликала до посилення санкцій проти Росії через Крим
19:41 28.07.2020
Пашинян ответил на вопрос российского журналиста, почему Армения «не признала Крым»
18:44 28.07.2020
Деокупація Криму. Відомий політик розказав, як треба діяти Україні
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
19:15 27.07.2020
Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
16:46 28.07.2020
Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
11:45 27.07.2020
Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов
10:00 27.07.2020
Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:45 29.07.2020
ЮВО: В горах Абхазии российские артиллеристы проведут учения
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
Всі новини країни
Росія Росія
10:48 30.07.2020
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» планомерно возвращается в ржавый лом
09:45 30.07.2020
Трамп заявив про небажання захищати Німеччину від Росії
20:34 29.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 28 - 29 июля
20:15 29.07.2020
В Білорусі затримали бойовиків: вони є громадянами Росії з ПВК «Вагнер» – БелТА
Всі новини країни
Румунія Румунія
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
11:18 30.07.2020
Кораблі Туреччини та США провели спільні навчання в Середземному морі
16:15 29.07.2020
Парламент Туреччини прийняв закон про посилення контролю за соцмережами
14:00 29.07.2020
Турецкая верфь готовит к спуску на воду круизное судно на электротяге для норвежской компании
10:15 29.07.2020
Турецкая артиллерия нанесла удар по российским позициям в Сирии – СМИ
Всі новини країни
Україна Україна
12:15 30.07.2020
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України станом на 10.00 30 липня
12:01 30.07.2020
В оккупированном Крыму за сутки изолировали 60 человек, потенциально зараженных коронавирусом
11:32 30.07.2020
Військового Чорноморського флоту РФ затримали за шпигунство на користь України
11:01 30.07.2020
Над Крымом хотят запустить 25-метровый украинский флаг
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд