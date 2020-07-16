В МЗС назвали "страусячою поведінкою" повернення РФ ноти через парад у Севастополі
|08:30 30.07.2020
|Крим
Те що російське МЗС повернуло Україні її ноту протесту щодо проведення 26 липня в тимчасово окупованому Севастополі так званого «військово-морського параду» свідчить про страусячу поведінку російської дипломатії.
Про це Укрінформу сказали в МЗС України.
"Не здивовані фактом повернення російським МЗС ноти протесту України у зв’язку з проведенням 26 липня 2020 року в тимчасово окупованому Севастополі так званого "військово-морського параду" з пропозицією Україні "позбутися ілюзій і звикнутись з тим фактом, що Крим і Севастополь є невід’ємною частиною Росії", - йдеться в коментарі МЗС.
В українському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що "звиклись ми лише з фактом страусячої поведінки російської дипломатії – повернути документ, ніби й не було".
У МЗС також наголосили, що Російська Федерація має звикнути до того, що подібна її поведінка не шкодить офіційній фіксації чергового правопорушення з метою його включення до поточних та майбутніх справ щодо Росії у зв’язку з її триваючою збройною агресією проти України.
Міністерство закордонних справ України направило Російській Федерації ноту протесту через проведення в тимчасово окупованому Севастополі військового параду з нагоди Дня Військово-Морського флоту РФ.
В ноті зазначено, що МЗС України розцінює проведення 26 липня 2020 року без узгодження з українською стороною так званого «військово-морського параду» підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Російською Федерацією Севастополі як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, у т.ч., численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавства України.
Зазначається, що цинічна організація «параду» окупаційного флоту є черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.
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