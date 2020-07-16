По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 28 - 29 прошли следующие мероприятия:

1. Более 20 вертолетов частей армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) задействовано для обеспечения двусторонних батальонных тактических учений на Северном Кавказе и в Закавказье.

Ударные Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевые Ми-35 обеспечивают сопровождение механизированных колонн батальонных тактических групп на марше, а также выполняют задачи огневой поддержки подразделений Сухопутных войск в ходе розыгрыша тактических эпизодов в системе разведывательно-ударных комплексов.

Кроме того, транспортные вертолеты Ми-8АМТШ действуют в интересах мобильных групп тактического воздушного десанта мотострелковых и разведывательных подразделений.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья — в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены более 5 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение свыше 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

2. Связисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к отработке практических задач в рамках полевого выхода в Волгоградской области на полигоне Прудбой.

В ходе занятий и тренировок будут применяться современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новые радиостанции средней и большой мощности и спутниковой связи, также будет проведено развертывание полевых узлов и отдельных станций связи и будут задействованы стационарные узлы связи соединения.

Кроме того, в ходе тренировок будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ, отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В полевом выходе задействовано до 200 военнослужащих и около 30 единиц мобильных аппаратных, станций и комплексов связи.

3. В Краснодарском крае военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) на тактико-специальном учении на местности восстановили участок железной дороги, разрушенный после массированного авиационного удара условного противника.

В ходе совершения марша общей протяженностью свыше 200 км командиры подразделений отработали задачи по противовоздушной обороне и преодолению зараженных участков местности.

По прибытии в указанный район военнослужащие, используя специальную технику железнодорожных войск, менее чем за сутки восстановили свыше 400 м поврежденного пути, провели поиск минных заграждений, радиационную, химическую и биологическую разведку на участке строительства.

Работу военных железнодорожников осложняли активные действия диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе учения, которые совершали нападения на отряды, восстанавливающие железнодорожное полотно.

Плановое тактико-специальное учение с военнослужащими железнодорожного соединения ЮВО является одним из практических этапов подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Всего в тактико-специальном учении приняли участие свыше 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 30 единиц специальной и автомобильной техники.

4. Военнослужащие высокогорных подразделений ВС РФ и Росгвардии переправились через горную реку в Баксанском ущелье в Приэльбрусье. Группы альпинистов вышли в назначенный район, где провели подготовку к переправе через горную реку.

«Мы определяем лучшие подразделения, которые представляют военные округа, воздушно-десантные войска, Северный флот и военные учебные заведения, где практикуется горная подготовка. Новинкой этого сезона будет парный скоростной забег на западную вершину Эльбруса», – рассказал заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Александр Украинец.

«Прежде всего, мы проводим этот конкурс для того, чтобы оценить способность наших подразделений выполнять задачи в горах. Здесь соревнуются горные подразделения, выполнять задачи в горах – их основная задача, их боевое предназначение», – добавил он.

В ходе выполнения специальной задачи «Параллельная переправа» военнослужащие, опираясь ногами на двойную (нижнюю) веревку и удерживаясь руками за двойную верхнюю веревку, приставными шагами переправились на противоположный берег.

При переправе была организована самостраховка пристегиванием «уса самостраховки» к верхней одинарной веревке. При срыве военнослужащего команда с использованием челнока возвращала его на исходный берег, после чего военнослужащий повторял попытку. Ширина реки составила 6 м, скорость течения 10 м/с.

Всего за 6 суток горные подразделения преодолеют около 100 км горного серпантина с общим перепадом высот около 3,5 км и суммарным набором (потерей) высоты на участках подъёма (спуска) до 12 км.

По окончании марша военнослужащим предстоит в составе подразделения совершить восхождение и скоростное восхождение на вершину горы Эльбрус.

5. Батальонная тактическая группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Северной Осетии, применила квадрокоптеры для разведки маршрута в ходе марша в район сосредоточения.

В рамках двустороннего батальонного тактического учения механизированная колонна мотострелков совершила марш на горный полигон Тарское. В целях своевременного выявления огневых засад и диверсионных групп условного противника на сложном рельефе горно-лесистой местности командир батальона применил беспилотные летательные аппараты. Контроль обстановки с воздуха был организован в процессе движения подразделений в район боевого применения. Также безопасность маршрута выдвижения обеспечили приданные батальону подразделения разведки, радиационной, химической и биологической защиты и саперы.

6. Мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поднято по сигналу учебной тревоги в связи с проведением двустороннего батальонного тактического учения.

Подразделения различных родов войск из состава двух батальонных тактических групп соединения получили оружие, боеприпасы и на штатной боевой технике выдвинулись в районы сосредоточения.

На общевойсковом горном полигоне Дальний батальонные тактические группы выполнят учебно-боевые задачи, действуя с противоположных сторон.

«Основная цель учения каждого из двух батальонов — добиться победы над соперником, применив современные тактические приемы, смекалку и неожиданные способы обмана противника», — определил задачу командирам подразделений командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Все решения командиров батальонов оценивают посредники из числа офицеров управления вышестоящего штаба объединения. Трансляция практических действий с учебных полей организована в режиме реального времени непосредственно в региональный центр управления ЮВО.

7. На Кубани специалисты войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) подавили связь условного противника, применив специальные модули нарушения частот комплексов «Леер-3».

В ходе учения на военном полигоне военнослужащие выполнили специальные задачи по развертыванию систем РЭБ, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи. Расчеты комплексов «Леер-3», в которых используются специальные модули нарушения частот, создали сложную помеховую обстановку и подавили сигналы сотовой связи условного противника.

Также военнослужащие подразделений РЭБ подавили каналы управления и GPS-навигации беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Кроме того, специалисты РЭБ, применив комплекс «Борисоглебск-2», прикрыли командный пункт мотострелкового соединения от ударов высокоточными снарядами и ракетами.

К учению привлекались около 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

8. Специалисты соединения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) совершили многокилометровый марш в составе механизированной колонны из Камышина на полигон Прудбой в Волгоградской области в рамках полевого выхода войск РХБ защиты ЮВО.

В ходе марша в район выполнения боевых задач военнослужащие отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам и защиту от средств воздушного нападения условного противника.

В течение месяца опытные инструкторы будут проводить для личного состава подразделений тактико-специальные занятия по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес. Также военнослужащие будут учиться противодействовать группам условного противника в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.

К полевому выходу привлечено более 1 тыс. специалистов войск РХБ защиты ЮВО, задействовано около 200 единиц специальной техники.

9. Партия комплексов с разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) поступила на вооружение общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе.

Три комплекса с БпЛА «Орлан-10» пополнили парк беспилотной авиации мотострелковой бригады в Ставропольском крае. Беспилотники обеспечивают разведку и трансляцию целей для поражения огневыми средствами в ходе учений различного уровня, а также мониторинг мероприятий боевой подготовки.

Комплекс с БпЛА средней дальности «Орлан-10» предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам, воздушной радиоразведки, блокировки сотовой связи стандарта GSM, искажении навигационного поля GPS. Полезная нагрузка включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта – с катапульты.

10. В Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания Терскол завершился очередной соревновательный день Всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020». По итогам задачи лучшими в стрельбе на горном полигоне стали военнослужащие Северного флота.

Высокогорные подразделения от ВС РФ и Росгвардии выполнили пятую специальную задачу – стрельбу в составе группы. Всего в соревнованиях принимают участие более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

В выполнении пятой специальной задачи «Стрельба в составе группы» не было равных военнослужащим Северного Флота. Победители пятого специального задания заработали 1000 баллов, команда Воздушно-десантных войск показала второй результат – 996 баллов, подразделение Росгвардии заняло третье место – 974 балла.

Горное стрельбище находится на травянистом склоне, средняя дальность до целей – 250 м. Стрельба велась с четырех рубежей: № 1 (100 м) – 10 мишеней для стрелков; № 2 (150 м) – 12 мишеней для стрелков, пулеметчика и снайпера; № 3 (200 м) – 12 мишеней для стрелков, пулеметчика и снайпера; № 4 (250 м) – 2 мишени для пулеметчика и снайпера.

Подведение итогов и торжественное закрытие «Эльбрусского кольца-2020» состоится 4 августа.

11. Специалисты соединения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) совершили многокилометровый марш в составе механизированной колонны из Камышина на полигон Прудбой в Волгоградской области в рамках полевого выхода войск РХБ защиты ЮВО.

В ходе марша в район выполнения боевых задач военнослужащие отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам и защиту от средств воздушного нападения условного противника.

В течение месяца опытные инструкторы будут проводить для личного состава подразделений тактико-специальные занятия по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес. Также военнослужащие будут учиться противодействовать группам условного противника в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.

К полевому выходу привлечено более 1 тыс. специалистов войск РХБ защиты ЮВО, задействовано около 200 единиц специальной техники.

12. Учебно-тренировочные полеты в стратосфере выполнили экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава авиационных соединений Южного военного округа (ЮВО), которые базируются в Крыму и Краснодарском крае.

При проведении полетов летчики отработали поиск и обнаружение летательных аппаратов условного противника и ведение воздушного боя на высоте 12-15 километров.

В ходе учебных боев экипажами истребителей были выполнены элементы сложного пилотажа, в том числе «бочка», «горки» с наклоном до 60 градусов и «форсированные развороты».

По завершении тренировочных полетов летчики отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного противника, а также успешно совершили посадку на условно разрушенную полосу.

Все летные упражнения выполнялись как одиночно, так и в составе пар, звеньев и групп.

12. Военнослужащие высокогорных подразделений ВС РФ и Росгвардии приступили к выполнению семи специальных задач и совершению 100-километрового марша вокруг горы Эльбрус (высота 5642 м) в Кабардино-Балкарии в рамках всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020».

Горные подразделения за 6 суток преодолеют около 100 км горного серпантина с общим перепадом высот около 3,5 км и суммарным набором (потерей) высоты на участках подъёма (спуска) до 12 км.

В ходе второго этапа конкурса команды выполнят специальные задачи «Навесная переправа», «Параллельная переправа через реку», «Преодоление скального участка местности», «Десантирование с совершением марш-броска», «Преодоление ледового участка (подъем)», «Преодоление ледового участка (спуск)», «Транспортировка пострадавшего». Все специальные задачи второго этапа будут выполнятся со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг.

В ходе выполнения специальной задачи военнослужащие наведут параллельную переправу через реку Баксан. Ширина реки около 6 метров, скорость течения до 10 м/с. После военнослужащим предстоит совершить марш по маршруту поляна Азау – река Азау – Волчье логово – ущелье Гарабаши – скальный массив Терскол и выполнить седьмую специальную задачу «Навесная переправа» через реку Терскол, которая берет свое начало из одноименного ледника.

По окончании марша военнослужащим предстоит в составе подразделения совершить восхождение и скоростное восхождение на вершину горы Эльбрус.

13. Команда Межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) инженерных войск Вооруженных Сил России приступила к тренировкам на полигоне Волжский в Волгоградской области в рамках подготовки к конкурсу профессионального мастерства «Инженерная формула».

На трассе протяжённостью около 4 км военные инженеры совершенствуют навыки по отрывке котлованов на МДК-3, расчетами инженерной машины разграждения ИМР-3 прокладывают дороги по пересеченной местности, в том числе с разбором лесного завала, а путепрокладчикам БАТ-2 восстанавливают дорогу для прохождения колонны техники. Также экипажи плавающих транспортеров ПТС-2 тренируются в перевозке техники через водную преграду шириной более 100 м.

Иностранные команды инженеров с 13 августа начинают прибытие в Волгоградскую область для участия в конкурсе «Инженерная формула».

Команде ВС РФ предстоит соревноваться с подразделениями инженерных войск Белоруссии и Лаоса. Международный этап конкурса пройдет с 28 августа на базе МРУЦ в городе Волжский Волгоградской области.

14. Dоеннослужащие высокогорных подразделений в рамках всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» совершат десантирование с марш-броском на северной стороне горы Эльбрус и преодолеют участок маршрута: озеро (высота 3324 м) – плато Ирахиксырт (высота 2961 м) – перевал Бурунтыш (3086 м).

Десантирование будет осуществляться из вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи вертолетов выполнят более 10 вылетов с высадкой воздушного десанта на высоте около 3,5 тыс. м.

Высокогорное подразделение в полном составе (12 человек) будет десантироваться посадочным способом из вертолета Ми-8 АМТШ. Горные стрелки выйдут в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении до 500 м от площадки десантирования.

После десантирования группы совершат марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа.

15. Более 5 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов – в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии.

Батальонные тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских воинских частей совершили марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны, где выполнят учебные задачи с проведением боевых стрельб.

В составе батальонов мотострелковых и артиллерийских соединений также выполняют задачи приданные им подразделения различных родов войск и специальных войск – инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, разведывательные и другие.

Кроме того, огневую поддержку и оперативную доставку личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивают самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО ЮВО.

На этапах боевой стрельбы задействованы артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня «Торнадо», «Град», самоходных установок «Мста-С», «Гвоздика», «Акация». Также в составе разведывательных огневых комплексов задействованы танки Т-72Б3, Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3.

«Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020»», – отметил командующий войсками ЮВО генерал армии А. Дворников.

Он поставил задачу региональному центру управления обеспечить видеоконтроль со всех мест проведения учений в режиме реального времени.

«Видеосигнал должны обеспечивать купольные камеры, установленные на территории общевойсковых полигонов, а также видеокамеры беспилотных летательных аппаратов при совершении подразделениями маршей и в ходе розыгрышей тактических эпизодов», – потребовал командующий.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

16. В Кабардино-Балкарии на конкурсе «Эльбрусское кольцо-2020» военнослужащие ВС РФ и Росгвардии выполнят восьмое специальное задание «Преодоление скального участка местности».

Группы военных скалолазов организуют преодоление скального участка в районе ледника Терскол со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг. Военнослужащие преодолеют скальный участок местности на склоне протяженностью до 150 м и средним углом подъема не менее 45 градусов.

После выполнения специальной задачи личный состав в боевом порядке выдвинется к месту ночевки по маршруту: скальный массив Терскол – Ригель – перевал Терскол – ледник плато Джикаукинкез – пик Калицкого – Ледовое озеро.

Всего в соревнованиях задействовано более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.