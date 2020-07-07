Білоруське державне інформагентство «БелТА» назвало імена бойовиків, які, як стверджується, були затримані під Мінськом в ніч на 29 липня.

Це громадяни Росії з «іноземної приватної військової компанії Вагнера», пише агенція, передає Радіо Свобода.

Раніше офіційна інформагенція Білорусі повідомляла, що вночі 29 липня співробітники правоохоронних органів під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної ПВК. Крім того, ще одна людина була виявлена і затримана на півдні країни.

Як розповіли в правоохоронних органах, вони мали інформацію про прибуття на територію Білорусі понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії. При собі росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх – три великі важкі валізи, завантаження яких у транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.

Після прибуття до Мінська в ніч з 24 на 25 липня група заселилася в один із готелів Мінська і мала виселитися 25 липня, проте залишила готель 27 липня і переїхала в один із санаторіїв Мінського району.

За даними адміністрації санаторію, приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом у стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, намагалися не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію і оточення санаторію.

Зараз Слідчий комітет Білорусі проводить перевірку щодо затриманих.

Затримання прихильника незареєстрованого кандидата Віктора Бабарика біля будівлі КДБ Білорусі в Мінську, 28 липня 2020 року

У Білорусі триває передвиборна кампанія, президентські вибори призначені на 9 серпня. Центральна виборча комісія країни з різних причин не зареєструвала провідних опонентів чинного президента Олександра Лукашенка – Сергія Тихановського, Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.

Центрвиборчком країни 14 липня зареєстрував п’ятьох кандидатів на президентський пост, ними стали Світлана Тихановська (дружина заарештованого Сергія Тихановського), Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Сергій Черечень, Олександр Лукашенко.

Згодом про об’єднання зусиль оголосили виборчі штаби кандидата в президенти Світлани Тихановської, а також Віктора Бабарика в особі Марії Колесникової і Валерія Цепкала (він виїхав із Білорусі до Росії) в особі його дружини Вероніки.