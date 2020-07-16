Более 500 военнослужащих артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии примут участие в полевом выходе сразу на нескольких полигонах в горно-лесистой местности.

В плановых мероприятиях будут задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходные гаубицы «Акация», гаубицы Д-30, противотанковые ракетные комплексы, а также другое артиллерийское вооружение соединения, пишет пресс=служба Минобороны России.

В ходе полевого выхода артиллеристам предстоит выполнить свыше 200 огневых задач различной направленности. Стрельбы будут производиться в составе батарей и дивизионов. Артиллеристам предстоит решить огневые задачи с боевой стрельбой прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям. В полевом выходе будет задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.