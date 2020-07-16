Севастопольский оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекцией продлил режим повышенной готовности в регионе до 30 августа.

Решение 29 июля озвучил председатель штаба – и.о. "губернатора" оккупированного города Михаил Развожаев, пишет Новый Севастополь.

«Мы режим повышенной готовности, который позволяет нам делать дополнительные мероприятия, продляем. Он продолжается до 30 августа, – заявил он. – До 30 августа работа кружков, секций, иные досуговые мероприятия в учреждениях социального обслуживания (не проводятся). Мы продолжаем закрытие учреждений социального обслуживания, где у нас пожилые люди, прежде всего, или дети, защищать. Они продолжают работать в закрытом режиме, без привлечения разных источников возможного заражения».

Остаётся под запретом выезд групп детей за пределы оккупированного Крымского полуострова.

В обсерваторы направляются все контактные лица с людьми, у которых подтверждён коронавирус, а также те, кто попадает в регион вывозными рейсами из-за рубежа. «Те, кто просто возвращается не вывозными рейсами из-за границы, они у нас должны в течение трёх суток пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР после прибытия в Севастополь. То есть дать о себе информацию», – добавил Развожаев.

Главный санитарный врач Сергей Проскурнин отметил, что за последнее время в регион из-за границы самостоятельно вернулись 20 человек, из которых предоставили результаты анализов 15 – он отрицательный. «Пять мы с МВД в чувства приводим», – заявил он.

Гражданам из регионов России рекомендуется за три дня до въезда в город пройти обследование на коронавирус. Операторам местных объектов размещения туристов рекомендовано напоминать об этой норме потенциальным постояльцам при бронировании номеров.

Диспансеризация в поликлиниках региона по-прежнему не проводится. Медосмотры предусмотрены только для лиц, которым они показаны по виду деятельности.