Окупанти ліквідують телеканал «Миллет» у Криму – Ескендер Барієв

19:15 29.07.2020   Крим

На контрольованому російськими окупантами телеканалі «Миллет», що частково веде мовлення кримськотатарською мовою, відбувся обшук та масові звільнення. 

За словами голови правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендера Барієва, окупаційна «влада» Криму готує ліквідацію телеканалу. Замість нього створюється так званий міжнаціональний канал.

Про це Ескендер Барієв повідомив в ефірі програми «Питання національної безпеки, пише Центр журналістських розслідуваym.

Через обшук на контрольованому російськими окупантами телеканалі «Миллет», що частково веде мовлення кримськотатарською мовою, звільнилися 19 працівників каналу, розповів Ескендер Барієв. 

«Що стосується телеканалу «Миллет» – це зовсім свіжа інформація – 8 липня проводився обшук, і в зв’язку з обшуком 19 осіб написали заяви і звільнилися», – сказав Барієв. 

За його словами, це лише перший крок окупаційної «влади» з ліквідації телеканалу.

«Там перевіряли якісь фінансові порушення. Але в підсумку вийшло так, що наступний етап – це ліквідація телеканалу «Миллет»», – каже голова Кримськотатарського ресурсного центру. 

Він звернув увагу на тенденцію русифікації телебачення на окупованій території Криму.

«Ми бачимо, що відбувається ліквідація телеканалу, і замість нього створюється так званий міжнаціональний канал. І що найцікавіше – сьогодні вже заборонено використовувати будь-які кримськотатарські назви тих чи інших передач. Назви повинні бути російською мовою», – зазначив Барієв.

Він вказав, що окупанти вилучають кримськотатарську мову навіть з пропагандистського мовлення: «Проблема полягає в тому, що навіть якщо це був пропагандистський канал, але він хоча б був кримськотатарською мовою, а сьогодні вони позбавляють кримських татар можливості слухати пропаганду своєю мовою». 

Барієв нагадав, що телеканал «Миллет» був створений російськими окупантами замість кримськотатарського телеканалу ATR, що був позбавлений можливості мовлення в окупованому Криму і був змушений виїхати на вільну територію України.

««Миллет» створювався на противагу, відразу після закриття телеканалу ATR, коли він змушений був виїхати на материкову частину України. Тоді в квітні (2015 року – ред.) було заявлено, що буде створюватися телеканал «Миллет», і в серпні він почав працювати. А сьогодні ми бачимо інші процеси», – згадує Барієв.



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