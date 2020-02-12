Строительство объездной дороги в обход Симферополя обойдется бюджету РФ в 32 млрд рублей

19:00 29.07.2020   Крим

Строительство объездной дороги, которая соединит трассу «Таврида» с дорогой на Алушту в обход оккупированного Симферополя и поселков Добровской долины, обойдется в 32 млрд рублей. 

Об этом сообщила пресс-служба минэкономразвития России. Эти средства заложены в обновленной федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2024 года, пишет Крыминформ.

«Предполагается строительство и реконструкция автомобильных дорог, в том числе дороги в обход Симферополя, общей стоимостью почти 32 млрд», – говорится в сообщении.

Ранее минэкономразвития России сообщило, что объем финансирования федеральной целевой программы развития Крыма на 2020-2024 годы составит 588,2 млрд рублей. Как уточнил накануне курирующий оккупированный Крым вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, 136 млрд рублей будет потрачено на дороги.

В частности, будут реконструированы дороги Перевальное – Алушта, Алушта – Ялта, Белогорск – Приветное, Бахчисарай – Ялта через гору Ай-Петри. Также власти рассчитывают построить четырехполосные дороги от Симферополя до границы с Украиной мимо Джанкоя и Армянска, но пока окончательное решение по этому вопросу не принято.



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