Учения Sea Breeze-2020 закончились эффектным строем кораблей / Видео

18:45 29.07.2020   Україна

Пресс-центр ВМС Украины опубликовал впечатляющий фоторепортаж финального построения кораблей международный эскадры, принимавшей участие в учениях “Си-Бриз”.

Это были флагман ВМСУ фрегат “Гетман Сагайдачный”, американский ракетный эсминец “Портер”, испанский ракетный фрегат “Альваро де Базан”, румынский фрегат “Регина Мария”, турецкий фрегат “Йылдырым”, корветы: румынский “Контр-адмирал Себастиан” и болгарский “Бодрый”, а также малые корабли – в том числе катера ВМС Украины и минно-тральная группа НАТО, пшет ghall.com.

После этого утром 25 июля три фрегата и два корвета нанесли кратковременный визит в Одессу.

Церемония закрытия учений прошла в форме телефонного брифинга командующих. Руководитель учений с украинской стороны капитан 1-го ранга Алексей Доскато подчеркнул, что основная цель “Си-Бриза” осталась неизменной – повышение безопасности в Черноморском регионе, чему не помешала бесконтактная форма самих учений. Был получен опыт интерактивного планирования и управления многонациональными силами. “Мы успешно отработали учения по тактическому маневрированию, ведению противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны с выполнением практических артиллерийских стрельб, поиска и спасения на воде, и операций по перехвату, пополнения запасов в море” – заявил Доскато.

Всего на нынешних учениях было отработано более 90 корабельных боевых заданий, корабли и катера суммарно прошли почти полторы тысячи миль. Авиация выполнила около 40 вылетов с общим временем более 43 часов.

В процессе учений им пыталась помешать Россия – ее военные корабли в первый же день “Си-Бриза” вытеснили болгарский корвет из назначенного ему района, а также демонстративно “нарезали” несколько секторов для собственных учений с артиллерийскими стрельбами в тех же местах, где проходил “Си-Бриз”. Также был инцидент с эвакуацией пострадавшего американского моряка с эсминца “Портер” – сначала его на испанском вертолете с фрегата “Альваро де Базан” привезли в Одессу в военный госпиталь, а затем за ним в одесский аэропорт прилетел специальный военно-транспортный “Боинг”.



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