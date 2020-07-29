Генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности, политический директор Энрике Мора назвал Россию не посредником в войне на востоке Украины, а его стороной.

Энрике Мора подчеркнул, что для Евросоюза роль Кремля в конфликте ясна, передает ghall.com со ссылкой на Информационный Навигатор.

Если Российская Федерация хочет отмены санкций, которые были наложены после аннексии Крыма и перед началом войны на Донбассе, то должна поучаствовать в решении проблемы, сказал он.

Это был ответ на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что никаких гарантий по соблюдение режима прекращения огня на Донбассе правительство дать не может, поскольку не является стороной конфликта.