Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником – дипломат ЕС

18:30 29.07.2020   Росія

Генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности, политический директор Энрике Мора назвал Россию не посредником в войне на востоке Украины, а его стороной.

Энрике Мора подчеркнул, что для Евросоюза роль Кремля в конфликте ясна, передает ghall.com со ссылкой на Информационный Навигатор.

Если Российская Федерация хочет отмены санкций, которые были наложены после аннексии Крыма и перед началом войны на Донбассе, то должна поучаствовать в решении проблемы, сказал он.

Это был ответ на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что никаких гарантий по соблюдение режима прекращения огня на Донбассе правительство дать не может, поскольку не является стороной конфликта.



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