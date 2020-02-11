Росія готує нові обмеження проти України

18:15 29.07.2020   Росія

Російський уряд вніс до Держдуми законопроект щодо нових економічних обмежень проти України. 

Зазначається, що заходи можуть заборонити прийом платіжними агентами грошей та здійснення транскордонних платежів. Про це повідомляє ZN,UA з посиланням на видання ТАСС.

"Йдеться про розширення переліку обмежень, накладених на низку осіб і компаній у рамках указу Про заходи щодо реалізації указу президента Росії Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації. Зміни передбачають встановлення заборони на прийом платіжним агентом грошових коштів і здійснення транскордонних платежів, якщо одержувач включений до списку санкцій", - йдеться в повідомленні.

Також Центробанк та федеральні органи виконавчої влади повинні надавати в Мінфін звіти про діяльність організацій, що здійснюють операції щодо осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні заходи.

Нагадаємо, у грудні минулого року Росія розширила список товарів, які заборонено ввозити на територію РФ з України. 

Крім цього, було змінено і санкційний список громадян України, які не можуть потрапити на територію федерації. 

Нові обмеження повинні стати продовженням указу, підписаного Володимиром Путіним ще в жовтні 2018 року, згідно з яким проти України ввели економічні обмеження "у зв'язку з недружніми діями" щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації. У документі йдеться про те, що таким чином РФ відповідає на введені Україною антиросійські санкції, які "суперечать міжнародному праву".



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