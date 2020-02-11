Російський уряд вніс до Держдуми законопроект щодо нових економічних обмежень проти України.

Зазначається, що заходи можуть заборонити прийом платіжними агентами грошей та здійснення транскордонних платежів. Про це повідомляє ZN,UA з посиланням на видання ТАСС.

"Йдеться про розширення переліку обмежень, накладених на низку осіб і компаній у рамках указу Про заходи щодо реалізації указу президента Росії Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації. Зміни передбачають встановлення заборони на прийом платіжним агентом грошових коштів і здійснення транскордонних платежів, якщо одержувач включений до списку санкцій", - йдеться в повідомленні.

Також Центробанк та федеральні органи виконавчої влади повинні надавати в Мінфін звіти про діяльність організацій, що здійснюють операції щодо осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні заходи.

Нагадаємо, у грудні минулого року Росія розширила список товарів, які заборонено ввозити на територію РФ з України.

Крім цього, було змінено і санкційний список громадян України, які не можуть потрапити на територію федерації.

Нові обмеження повинні стати продовженням указу, підписаного Володимиром Путіним ще в жовтні 2018 року, згідно з яким проти України ввели економічні обмеження "у зв'язку з недружніми діями" щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації. У документі йдеться про те, що таким чином РФ відповідає на введені Україною антиросійські санкції, які "суперечать міжнародному праву".