ЮВО: Связисты в Ставрополье получили машины управления П-230Т
|18:00 29.07.2020
|Росія
В соединение связи Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае поступили новейшие машины управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М».
Новая машина управления оснащена спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями, что обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 км с 300 абонентами, пишет ЦАМТО.
Современное телекоммуникационное оборудование организует защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку пункту управления командира соединения с вышестоящим штабом в непрерывном режиме как в движении, так и на стоянке, при этом нет необходимости развертывать оборудование.
Автоматизированные рабочие места в новейшей машине управления дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задач в режиме реального времени, а командиру соединения незамедлительно передавать сведения об изменении ситуации.
Комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью: кодировка передаваемых сообщений надежно защищена и исключает возможность декодирования при радиоперехвате.
Также в комплексе предусмотрены автономные источники питания и системы жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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