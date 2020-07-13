На развитие оккупированных Крыма и Севастополя на ближайшие четыре года обещают 0,6 трлн рублей
|17:30 29.07.2020
|Крим
Финансирование федеральной целевой программы развития оккупированных Россией Крыма и Севастополя в ближайшие четыре года обойдется российскому бюджету в 0,6 трлн рублей.
Об этом сообщила пресс-служба минэкономразвития РФ, пишет Крыминформ.
«Объем финансирования ФЦП в 2020 – 2024 годы увеличен на 296,1 млрд и составляет 588,2 млрд рублей. Речь идет о развитии социальной и транспортной сферы», – говорится в сообщении.
Эти средства будут потрачены в том числе на завершение строительства многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера и больницы «скорой помощи», а также строительство городской инфекционной больницы.
«Предусмотрено строительство целого ряда инфраструктурных объектов, необходимых для жизнеобеспечения и развития полуострова – сетей водоснабжения, в том числе тракта водоподачи до городов Феодосия и Керчь, реконструкцию ряда очистных сооружений на полуострове, строительство крупных объектов электросетевого хозяйства», – добавили в пресс-службе.
Накануне курирующий оккупированный Крым вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что полуостров дополнительно получит 215 млрд рублей после продления программы до 2024 года. Общий объем финансирования ФЦП развития Крыма и Севастополя с 2014 года предусматривает финансирование в размере 1,256 трлн рублей.
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