Безводный Крым: над проблемой бьются уже академики
|17:15 29.07.2020
|Крим
Ученых из Российской академии наук решили подключить к вопросам водоснабжения Крыма.
Об этом сообщает издание «АиФ.Крым», пишет flot2017.
Первоочередной задачей для Крыма является решение проблемы с водоснабжением, что невозможно без привлечения науки. Такое заявление сделал Президент Российской академии наук Александр Сергеев.
«Первое – это вода. Есть много предложений, где эту воду найти и как правильно ей управлять. Например, есть подземные воды, но сначала их нужно изучить. Все процессы, связанные с добычей воды, должны быть подкреплены наукой, а для этого необходимо проводить исследования», – отметил Сергеев.
Специалисты предложили использовать малые источники традиционного водоснабжения — родники, колодцы, карстовые источники.
«Крым разучился использовать собственные природные ресурсы с тех пор, как был проведён Северо-Крымский канал. Необходимо возвращаться к природным источникам, провести научные исследования и проанализировать, каким образом можно использовать эти источники для улучшения ситуации с водой на полуострове», — заявил руководитель университета Андрей Фалалеев.
Как отмечает старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии вуза Геннадий Самохин, эту воду можно использовать для водоснабжения малых населенных пунктов, фермерских хозяйств и рекреации. Он отметил, что полностью водную проблему этот метод не решит, но весомый вклад внесет.
Сергеев заключил, что Российская академия наук окажет поддержку республике в решении водной проблемы.
Как сообщалось ранее, ученые географического факультета так называемого «крымского федерального университета имени В. И. Вернадского» («КФУ») предлагают оккупационным властям рассмотреть несколько проектов добычи пресной воды: добыча пресной воды из Черного моря, куда она стекает из пещер в разных частях полуострова и добыча воды из подруслового стока реки.
Также, экс-посол США в Украине Джон Хербст во время онлайн-конференции на тему «Украина в Конгрессе», организованной Сетью друзей Украины в США заявил, что Украине следует продолжать политику прекращения поставок воды в оккупированный Крым. По его мнению, вода и санкции Запада – компоненты международного давления на Россию для прекращения оккупации украинского Крымского полуострова.
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