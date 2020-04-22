Муниципальный контроль Ялты получил право изымать товар с объектов незаконной торговли
|17:00 29.07.2020
|Ялта
Эффективный "механизм борьбы" с несанкционированной торговлей появился в арсенале "муниципалитета" Ялты.
Как передает Крыминформ, глава оккупационнойадминистрации города Иван Имгрунт подписал постановление, которое наделяет проверяющих полномочиями изымать товар у нелегальных продавцов.
«Разработанный по инициативе Ивана Имгрунта документ – Порядок перемещения, хранения и возврата вещей, самовольно размещенных в местах общего пользования, теперь позволяет отправлять обнаруженные на месте административного правонарушения вещи, в том числе и незаконно реализуемый товар, в специализированное помещение муниципального предприятия, определенного постановлением, до оплаты штрафа», – пояснил заместитель главы оккупационной администрации Ялты Станислав Шапортов.
По его словам, в результате уже первого совместного рейда в районе бывшего кинотеатра «Спартак» сотрудники департамента муниципального контроля, управления потребительского рынка и представители УВД, руководствуясь новым документом, изъяли и передали на ответственное хранение в МУП «ОУК» плодоовощную продукцию с двух нелегальных торговых точек.
«В отношении владельцев товара составлены административные протоколы», – уточнил Шапортов. Он подчеркнул, что вернуть свое имущество его собственники смогут только после оплаты штрафа и предъявления соответствующей квитанции.
При этом он добавил, что в ходе мониторинга территории центральной части города были также проверены 12 торговых объектов на предмет законности их размещения и осуществления деятельности и в результате выявлены незначительные нарушения. «Нарушителям даны указания о приведении торговых мест и документов в соответствие с законодательством, а также о необходимости соблюдения правил благоустройства», – отметил заместитель главы администрации Ялты. Он заверил, что такие рейдовые мероприятия будут проводиться в городе и поселках муниципального образования ежедневно на постоянной основе, а изъятие товара станет эффективным инструментом борьбы с незаконной торговлей.
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