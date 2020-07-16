МЗС Росії повернуло Україні без розгляду ноту протесту через парад в анексованому Криму

16:45 29.07.2020   Севастополь

Росія повернула Україні без розгляду ноту протесту через морський парад в окупованому Севастополі.

Про цеповідомляють у середу, 29 липня, російські державні ЗМІ, пише Радіо Свобода.

«Згадана нота офіційно надійшла на нашу адресу, ми, відповідно до сформованої практики, повернули її українській стороні без розгляду через те, що Російська Федерація, будучи суверенною державою, має право організовувати на своїй території паради, святкування та інші заходи на свій розсуд, без узгодження з іноземними державами», – цитують російські ЗМІ заяву свого зовнішньополітичного відомства.

Агенція «РИА Новости», зокрема, з посиланням на МЗС Росії вказує, що Україні рекомендують «позбутися ілюзій і звикнути до думки, що Республіка Крим і місто федерального значення Севастополь – невід’ємна частина Російської Федерації».

Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що передало ноту протесту в МЗС Росії через проведення Москвою параду в Севастополі 26 липня. Організацію цієї події в МЗС України назвали черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах. Також Україна звернулася до ООН через російський парад у Криму.

Правозахисники заявили, що Росія наражає на небезпеку здоров’я кримчан, проводячи парад під час пандемії коронавірусу.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити окупацію території України.



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