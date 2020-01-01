Министерство транспорта, инфраструктуры и связи Румынии передало 8 тысяч бланков дополнительных разрешений для украинских автоперевозчиков на 2020 год.

Как информирует пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, в ближайшее время для оформления украинским перевозчикам в пунктах выдачи будут доступны 3 тысячи разрешений для двусторонних и транзитных перевозок и 5 тысяч разрешений для транзитных перевозок, пишут Порты Украины.

«В чрезвычайно короткие сроки разрешения были доставлены из Бухареста в Киев, за что отдельно хочу поблагодарить всех причастных к этому процессу», — отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также по состоянию на 28 июля 4711 дополнительных разрешений Республики Польша было доставлено в Посольство Украины в Варшаве, ближайшее время они уже будут в Украине, проинформировал министр.

В том числе Польша выделила 2817 универсальных разрешений Евро-3, 452 универсальных разрешения Евро-4 и 1442 универсальных разрешения Евро-5.

Криклий отметил, что именно либерализация международных грузовых автомобильных перевозок и обеспечение украинских перевозчиков достаточным количеством разрешений является приоритетом ведомства.