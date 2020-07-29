Турецький парламент прийняв підтримуваний урядом закон, який регулює соціальні мережі, що, за словами критиків, посилить цензуру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Правляча партія президента Реджепа Таїпа Ердогана, яка має більшість у парламенті з союзною націоналістичною партією, підтримала законопроєкт.

Парламент почав обговорення нових правил у вівторок, а про його прийняття було оголошено парламентом в середу вранці.

Закон зобов'язує іноземні сайти соціальних мереж призначати турецьких представників для вирішення проблем влади щодо контенту та встановлює терміни видалення матеріалів.

Відповідно до нових правил компанії можуть зіткнутися зі штрафами, блокуванням реклами або зменшенням спроможності відвідуваності сайту до 90%, що фактично блокує доступ.