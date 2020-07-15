Окремий загін спеціального призначення Східного територіального управління Національної гвардії отримав нову зброю під калібр НАТО.

Відзначається, що після тестування UAR-15 калібру 5,56×45 мм, харківські гвардійці були задоволені результатами, пише defence-ua.

За їх відгуками нова зброя б’є кучніше за автомат Калашникова, має плавний спуск, а ще вона легко та швидко трансформуються задля цілого ряду специфічних задач, які потрібно виконувати спецпризначенцям.

Гвинтівку виготовляє українське приватне підприємство ТОВ "УКРОП" (Ukrop) (пропонує військові версії відомої торгової марки Zbroyar). Вона обладнана штатним саундмодератором, ресурс якого, як і ствола, складає десять тисяч пострілів та має шведський коліматор.

"Тих же результатів, що з UAR-15, я досягаю значно більшими зусиллями та завдяки додатковому тактичному спорядженню, яким обладнують автомати Калашнікова. А це ж додаткова вага, а ще втручання до конструкції... Ти береш її до рук і відчуваєш, що вона зроблена з повагою до стрільця-професіонала, який чітко усвідомлює, що йому потрібно для виконання тієї чи іншої задачі", - прокоментував свої враження від нової зброї один зі спецпризначенців.

ТОВ "УКРОП" (Ukrop) відоме, як постачальник напівавтоматичної снайперської гвинтівки під патрон за стандартом НАТО 7,62х51, яка за результатом державних випробувань влітку 2017 року була прийнята на озброєння Збройних Сил України.

Крім того, компанія виготовляє пістолети-кулемети SMG-15, які у цьому році були протестовані Держприкордонслужбою, після чого було домовлено про підконтрольну експлуатацію партії українських пістолетів-кулеметів одним з підрозділів охорони кордону.