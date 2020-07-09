Україна готується відбивати агресію РФ з моря — секретар РНБО

15:30 29.07.2020   Україна

Україна відроджує флот та розвиває ракетну програму для того, щоб дати відсіч можливій російській агресії з моря. 

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телеканалу «Україна 24», пише Інформаціонний простір.

«Ви знаєте, що більшу частину флоту Російська Федерація, на жаль, під час окупації Криму залишила собі. Але наш флот відроджується, є новий командувач нашими Військово-морськими силами, є ціла програма для того, щоб ми розвивали свій флот», — заявив він.

Данілов також нагадав, що в України є велика ракетна програма.

«Те, що ми сьогодні маємо на узбережжі по захисту наших морських кордонів — це дуже небезпечна зброя для наших ворогів. Це я про ракетне озброєння, зокрема про ракету «Нептун». Наша ракетна програма жодного дня не зупинялася, як би комусь не хотілося», — зазначив секретар РНБО.

Також Данілов заявив, що президент України визначив головні акценти в оборонній сфері України — «це космос, ракети, літакобудування — три фундаментальних напрямки».



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