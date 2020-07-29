Министерство транспорта Болгарии и консорциум SOF Connect подписали концессионное соглашение по управлению аэропортом Софии.

Дочерняя компания аэропорта Мюнхена, Munich Airport International, и ее французский партнер, инвесткомпания Meridiam, стали концессионерами аэропорта болгарской столицы, пишет ЦТС со ссылкой на Авиатранспортное обозрение.

Австрийская строительная фирма Strabag также участвует в проекте.

Аэропорт Софии в 2019 году обслужил 7,1 млн пассажиров, в нем было совершено 61,3 тыс. взлетно-посадочных операций.

Консорциум намерен модернизировать воздушную гавань путем внедрения новых технологий, повышая уровень обслуживания и эффективность аэропортовых услуг.

Как заявляли в Meridiam в 2019 году, инвестиции в государственно-частное партнерство, рассчитанное на 35 лет, составят более 600 млн евро.

И Meridiam и MAI имеют богатый опыт работы с международными аэропортами. В настоящее время они управляют центральным терминалом в нью-йоркском аэропорту LaGuardia, Международным аэропортом Аммана в Иордании, Международным аэропортом Ивато и аэропортом Фацен (оба -Мадагаскар).

Оператор мюнхенского аэропорта MUC Flughafen München учредил MAI в качестве дочерней компании в 2017 году для работы по международным контрактам в области консалтинга, управления аэропортами и обучения.