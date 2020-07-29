Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
|15:15 29.07.2020
|Болгарія
Министерство транспорта Болгарии и консорциум SOF Connect подписали концессионное соглашение по управлению аэропортом Софии.
Дочерняя компания аэропорта Мюнхена, Munich Airport International, и ее французский партнер, инвесткомпания Meridiam, стали концессионерами аэропорта болгарской столицы, пишет ЦТС со ссылкой на Авиатранспортное обозрение.
Австрийская строительная фирма Strabag также участвует в проекте.
Аэропорт Софии в 2019 году обслужил 7,1 млн пассажиров, в нем было совершено 61,3 тыс. взлетно-посадочных операций.
Консорциум намерен модернизировать воздушную гавань путем внедрения новых технологий, повышая уровень обслуживания и эффективность аэропортовых услуг.
Как заявляли в Meridiam в 2019 году, инвестиции в государственно-частное партнерство, рассчитанное на 35 лет, составят более 600 млн евро.
И Meridiam и MAI имеют богатый опыт работы с международными аэропортами. В настоящее время они управляют центральным терминалом в нью-йоркском аэропорту LaGuardia, Международным аэропортом Аммана в Иордании, Международным аэропортом Ивато и аэропортом Фацен (оба -Мадагаскар).
Оператор мюнхенского аэропорта MUC Flughafen München учредил MAI в качестве дочерней компании в 2017 году для работы по международным контрактам в области консалтинга, управления аэропортами и обучения.
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