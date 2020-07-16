Более 20 кораблей Черноморского флота страны-агрессора отправились на учения в морские полигоны Черного моря.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота, пишет пресс-служба МО РФ.

Корабли вышли в полигоны боевой подготовки в составе однородных и разнородных тактических групп для проведения тренировок по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, по уничтожению морских и береговых целей, по защите корабля при стоянке на незащищённом рейде, а также по ликвидации условного пожара или пробоины в рамках отработки корабельных учений по борьбе за живучесть.

Проведение учений обеспечивают самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота РФ.

В общей сложности в мероприятии задействованы более 20 кораблей, в их числе фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Саратов» и суда вспомогательного флота.