Черноморский флот РФ начал масштабные учения
|15:00 29.07.2020
|Крим
Более 20 кораблей Черноморского флота страны-агрессора отправились на учения в морские полигоны Черного моря.
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота, пишет пресс-служба МО РФ.
Корабли вышли в полигоны боевой подготовки в составе однородных и разнородных тактических групп для проведения тренировок по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, по уничтожению морских и береговых целей, по защите корабля при стоянке на незащищённом рейде, а также по ликвидации условного пожара или пробоины в рамках отработки корабельных учений по борьбе за живучесть.
Проведение учений обеспечивают самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота РФ.
В общей сложности в мероприятии задействованы более 20 кораблей, в их числе фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Саратов» и суда вспомогательного флота.
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