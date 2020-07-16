Военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт в Севастополе в конце августа
|14:30 29.07.2020
|Севастополь
В оккупированном Севастополе инженерные подразделения Черноморского флота РФ завершают подготовку филиала парка «Патриот» к проведению военно-технического форума «Армия-2020».
Форум пройдёт в конце августа в соответствии с распоряжением правительства РФ, пишет Новый Севастополь.
«Военнослужащие осуществляют подготовку экспонатов парка, в том числе авиационной техники и техники береговых войск флота к статическому показу, а также продолжают подготовку площадки под динамический показ возможностей танка Т-72БЗ, стоящего на вооружении соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ. Общая готовность объекта составляет более 70%», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Ведутся работы по благоустройству места для экспозиций участников форума на аэродроме Южный.
По решению командующего войсками Южного военного округа филиал парка «Патриот» в Севастополе является одной из площадок форума.
Военно-технический форум пройдёт в Севастополе уже в шестой раз.
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