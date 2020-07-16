В оккупированном Севастополе инженерные подразделения Черноморского флота РФ завершают подготовку филиала парка «Патриот» к проведению военно-технического форума «Армия-2020».

Форум пройдёт в конце августа в соответствии с распоряжением правительства РФ, пишет Новый Севастополь.

«Военнослужащие осуществляют подготовку экспонатов парка, в том числе авиационной техники и техники береговых войск флота к статическому показу, а также продолжают подготовку площадки под динамический показ возможностей танка Т-72БЗ, стоящего на вооружении соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ. Общая готовность объекта составляет более 70%», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Ведутся работы по благоустройству места для экспозиций участников форума на аэродроме Южный.

По решению командующего войсками Южного военного округа филиал парка «Патриот» в Севастополе является одной из площадок форума.

Военно-технический форум пройдёт в Севастополе уже в шестой раз.