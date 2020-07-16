Європейський Союз зробив заяву у зв’язку з окупацією Росією Криму і подальшою його мілітаризацією та назвав це порушенням міжнародного права, що має негативний вплив на безпеку Чорноморського регіону.

Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ЄС.

"Постійні зусилля Російської Федерації, направлені проти суверенітету та територіальної цілісності України з подальшими спробами насильницької інтеграції незаконно анексованого Криму та Севастополя до Росії є порушенням міжнародного права. Недавня церемонія закладання кілів двох штурмових кораблів у Керчі - це ще один чіткий крок у триваючій мілітаризації півострова, що має значний негативний вплив на безпеку Чорноморського регіону", - повідомили у пресслужбі.

За словами речників, також занепокоєння викликають останні обмеження свободи пересування громадян України до Кримського півострова та з нього.

"Доступ на материкову Україну та право на повернення до місця проживання повинні надаватися беззастережно і без вимоги російського паспорта. Європейський Союз продовжує сподіватися, що Росія припинить усі порушення міжнародного права на Кримському півострові. Європейський Союз непохитний у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві речників.

Раніше Україна звернулася до ООН через російський "військово-морський парад" в окупованому Криму.