В Україні станом на 29 липня лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, з них за добу – 1 022.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу, пише Укрінформ.

Протягом доби зафіксовано 21 летальний випадок. Одужали 650 пацієнтів.

Загалом в Україні зареєстровано 1 650 смертей від COVID-19. Одужали – 37 394. Зараз хворіють – 28 553.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 919 випадків коронавірусу.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.