В Україні за добу виявили 1 022 нові випадки COVID-19
|11:15 29.07.2020
|Україна
В Україні станом на 29 липня лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, з них за добу – 1 022.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу, пише Укрінформ.
Протягом доби зафіксовано 21 летальний випадок. Одужали 650 пацієнтів.
Загалом в Україні зареєстровано 1 650 смертей від COVID-19. Одужали – 37 394. Зараз хворіють – 28 553.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 919 випадків коронавірусу.
В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.
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