Верфь Tersan Shipyard (Ялова, Турция) готовит к спуску на воду первое в серии круизное судно для Havila shipping (Осло, Норвегия).

Как сообщили корреспонденту ИАА «ПортНьюс» на предприятии, завершены работы по формированию корпуса судна и ведутся внутренние работы.

Первое из четырех судов проекта Havyard 923 по контракту с Havila shipping и министерством транспорта Норвегии названо Havila Capella, его передача заказчику планируется до конца 2020 года.

Серия из четырех экологических круизных судов на электротяге строится для работы на прибрежном маршруте Берген-Киркенес под государственным флагом Норвегии. Судно будет иметь на борту аккумуляторную батарею мощностью 6,1 МВтч. Размеры каждого судна: длина 124,1 м, ширина 22 м. Судно способно перевозить 640 пассажиров. Класс DNVGL.