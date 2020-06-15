Турецкая верфь готовит к спуску на воду круизное судно на электротяге для норвежской компании

14:00 29.07.2020   Туреччина

Верфь Tersan Shipyard (Ялова, Турция) готовит к спуску на воду первое в серии круизное судно для Havila shipping (Осло, Норвегия). 

Как сообщили корреспонденту ИАА «ПортНьюс» на предприятии, завершены работы по формированию корпуса судна и ведутся внутренние работы.

Первое из четырех судов проекта Havyard 923 по контракту с Havila shipping и министерством транспорта Норвегии названо Havila Capella, его передача заказчику планируется до конца 2020 года.

Серия из четырех экологических круизных судов на электротяге строится для работы на прибрежном маршруте Берген-Киркенес под государственным флагом Норвегии. Судно будет иметь на борту аккумуляторную батарею мощностью 6,1 МВтч. Размеры каждого судна: длина 124,1 м, ширина 22 м. Судно способно перевозить 640 пассажиров. Класс DNVGL.



Ще на цю тему:

18:35 15.06.2020
В Турции спущен на воду траулер для России
16:30 10.06.2020
Розпочато будівництво корвету для ВМС Пакистану
12:00 09.06.2020
В Турции заложили первый корвет для Пакистана
09:40 26.05.2020
В Турции спустили на воду "паровую" яхту / Фото
16:15 14.05.2020
В Турции состоялся спуск на воду многоцелевого судна для российского заказчика / Фото
12:00 22.04.2020
Турция наращивает экспорт судов и яхт
18:00 25.03.2020
Турция построит для Индии пять кораблей обеспечения
20:45 21.11.2019
ВМС Турции получат корабль-амфибию в конце 2020 года / Фото, видео
09:30 01.11.2019
Турция завершила ходовые испытания краболова "Зенит" для российских заказчиков / Фото
07:50 28.10.2019
В Турции спущен на воду траулер проекта ST-192 "Владимир Лиманов" / Фото
08:56 01.10.2019
В Туреччині заклали перший корвет для Пакистану
11:21 05.09.2019
В Турции танкер переоборудовали в сухогруз по проекту одесского Морского инженерного бюро
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
19:15 27.07.2020
Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19
18:45 27.07.2020
В Болгарии произошел взрыв на газопроводе, поставка газа в Грецию приостановлена
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
16:46 28.07.2020
Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
11:45 27.07.2020
Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов
10:00 27.07.2020
Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море
Всі новини країни
Грузія Грузія
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
14:45 29.07.2020
"Газпром" вже не власник судна-трубоукладача "Північного потоку-2" - це частково дозволяє обійти санкції
13:15 29.07.2020
Оператор "Північного потоку-2" оскаржив рішення суду ЄС щодо норм газової директиви
13:00 29.07.2020
США та РФ почали перемовини щодо контролю над ядерним озброєнням
11:45 29.07.2020
В России украли деньги, выделенные на ремонт военного корабля
Всі новини країни
Румунія Румунія
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:15 29.07.2020
Парламент Туреччини прийняв закон про посилення контролю за соцмережами
14:00 29.07.2020
Турецкая верфь готовит к спуску на воду круизное судно на электротяге для норвежской компании
10:15 29.07.2020
Турецкая артиллерия нанесла удар по российским позициям в Сирии – СМИ
16:16 28.07.2020
Туреччина зупинить геологічну розвідку в Східному Середземномор’ї після протестів Греції
Всі новини країни
Україна Україна
17:30 29.07.2020
На развитие оккупированных Крыма и Севастополя на ближайшие четыре года обещают 0,6 трлн рублей
17:15 29.07.2020
Безводный Крым: над проблемой бьются уже академики
17:00 29.07.2020
Муниципальный контроль Ялты получил право изымать товар с объектов незаконной торговли
16:45 29.07.2020
МЗС Росії повернуло Україні без розгляду ноту протесту через парад в анексованому Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд