Санкції: YouTube заблокував канал «Царьград ТВ» спонсора «русской весны» в Криму

13:45 29.07.2020   Крим

Відеосервіс YouTube у зв'язку з порушенням американського законодавства про санкції і правил торгівлі заблокував акаунт онлайн-телеканалу «Царьград ТВ».

Тнлеканал належить причетному до захоплення Криму Росією спонсору так званої «русской весны» на півострові і бойових дій на Сході України російському «православному олігархові» Костянтину Малофєєву, який з 2014 року перебуває під санкціями США.

Про це агентству Інтерфакс повідомили в прес-службі компанії Google, якій належить відеосервіс, пише Центр журналістських розслідувань.

«Google дотримується всіх законів про санкції і дотримання правил торгівлі. Якщо ми виявляємо, що обліковий запис порушує ці закони, то робимо відповідні дії», – повідомили в прес-службі компанії на питання про причини блокування YouTube-каналу онлайн-телеканалу «Царьград ТВ».

У ніч на 28 липня телеканал на своїй сторінці в Facebook повідомив, що адміністрація Youtube заблокувала «Царьград ТВ» і опублікував скріншот повідомлення в Google, де говориться, що обліковий запис «був відключений і не може бути відновлений, оскільки порушив експортне законодавство».

«Ми також не отримували ніяких попереджень, повідомлень і страйків, так що те, що сталося – абсолютна несподіванка для нас», – повідомив телеканал.

Як повідомив агентству РБК представник телеканалу, на YouTube заблокували канал не тільки «Царьград ТВ», а й сайту історичного товариства «Двуглавый орел», яке очолює Малофеєв. Доступ до першого обмежили з формулюванням «за порушення умов» платформи, до другого – за «порушення експортного законодавства».

«Ми робимо висновок, що обидва ці блокування – політична акція проти Малофєєва», – заявив представник, зазначивши, що юристи телеканалу готують звернення до суду. За його словами, юристи пояснили формулювання блокувань тим, що Малофєєв з кінця 2014 року перебуває в санкційних списках США.

Телеканал «Царьград ТВ» був заснований Малофєєвим в 2015 році. З грудня 2017 року канал припинив мовлення в кабельних і супутникових мережах і перейшов на онлайн-мовлення в інтернеті. Позиціонує себе як «перший російський консервативний інформаційно-аналітичний телеканал». У його акаунті на YouTube було понад мільйона передплатників. Канал складав «список русофобів» і регулярно підтримував проросійських сепаратистів на Сході України.

Як повідомлялось, Костянтин Малофєєв, за даними «Новой газеты» є одним з учасників наближеної до Кремля групи, яка в першій половині лютого 2014 року розробляла сценарій дестабілізації в Україні і захоплення Криму. Напередодні окупації півострова, в січні 2014 року «православний олігарх» Малофєєв привозив до Криму і в Київ «Дари волхвів» з гори Афон, серед охоронців яких був Ігор Гіркін (Стрєлков). Ще один ватажок «ДНР» – Олександр Бородай також працював у Малофєєва.



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