Турецкая артиллерия нанесла удар по российским позициям в Сирии – СМИ
|10:15 29.07.2020
|Туреччина
На северо-западе Сирии вчера, 28 июля, турецкие войска нанесли удар по российским позиция в ответ на массированные обстрелы со стороны российских военных.
Об этом сообщает «Kavkaz Center», переводящий на русский язык новости местных блогеров и электронных средств массовой информации, пишет ghall.com.
«Русские и асадиты массированно обстреливают Джабаль Аркад в Латакии и Джабаль-Завия в Идлибе. Сотни жителей юга Идлиба покидают свои дома», – сказано в сообщении.
«Сообщают, что турецкая артиллерия и реактивные установки начали интенсивный обстрел огневых позиций русских и асадитов в ответ на обстрелы с их стороны. Основные удары наносятся по Кафр Набль на юге и по Масаран на востоке Идлиба».
Латакия и Идлиб – соседние провинции. Большая часть первой контролируется Москвой, а второй – Анкарой.
При этом на контролируемой турками территории Сирии совершен очередной кровавый теракт, продолжает «Kavkaz Center»:
«В центре Идлиба взорвали заминированный мотоцикл. Более 10 мирных жителей получили ранения. Это “работа” или курдских коммунистов,.. или русско-шиитской нечисти».
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