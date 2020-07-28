На северо-западе Сирии вчера, 28 июля, турецкие войска нанесли удар по российским позиция в ответ на массированные обстрелы со стороны российских военных.

Об этом сообщает «Kavkaz Center», переводящий на русский язык новости местных блогеров и электронных средств массовой информации, пишет ghall.com.

«Русские и асадиты массированно обстреливают Джабаль Аркад в Латакии и Джабаль-Завия в Идлибе. Сотни жителей юга Идлиба покидают свои дома», – сказано в сообщении.

«Сообщают, что турецкая артиллерия и реактивные установки начали интенсивный обстрел огневых позиций русских и асадитов в ответ на обстрелы с их стороны. Основные удары наносятся по Кафр Набль на юге и по Масаран на востоке Идлиба».

Латакия и Идлиб – соседние провинции. Большая часть первой контролируется Москвой, а второй – Анкарой.

При этом на контролируемой турками территории Сирии совершен очередной кровавый теракт, продолжает «Kavkaz Center»:

«В центре Идлиба взорвали заминированный мотоцикл. Более 10 мирных жителей получили ранения. Это “работа” или курдских коммунистов,.. или русско-шиитской нечисти».