Ryanair запустит рейсы из Одессы в Барселону и Афины
|13:30 29.07.2020
|Одесса
Авиакомпания Ryanair объявила о двух новых маршрутах из Одессы в Афины и Барселону.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию Ryanair.
Отмечается, что полеты будут выполняться из Одессы в Афины один раз в неделю, а в Барселону два раза в неделю. Старт полетов запланирован на 27 октября 2020 года, они продлятся до 27 марта 2021 года, как часть расписания Ryanair "Odesa Winter-2020".
"Ryanair с октября запускает два новых маршрута из Одессы в Афины и Барселону, которые будут выполняться один и два раза в неделю, соответственно", - сообщила представитель Ryanair Ольга Павлонка.
Авиакомпания Ryanair в летнем расписании 2021 года намерена запустить 17-й маршрут из Украины в Италию между Львовом и Пизой. Полеты начнут выполняться с 30 марта 2021 года с частотой два раза в неделю по вторникам и субботам. В примечании во время бронирования указано, что рейсы подлежат одобрению со стороны властей. Фактическим авиаперевозчиком выступит купленная в 2019 году дочка авиакомпании Malta Air, которая будет выполнять полеты от имени Ryanair.
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