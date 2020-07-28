Ryanair запустит рейсы из Одессы в Барселону и Афины

13:30 29.07.2020   Одесса

Авиакомпания Ryanair объявила о двух новых маршрутах из Одессы в Афины и Барселону.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию Ryanair.

Отмечается, что полеты будут выполняться из Одессы в Афины один раз в неделю, а в Барселону два раза в неделю. Старт полетов запланирован на 27 октября 2020 года, они продлятся до 27 марта 2021 года, как часть расписания Ryanair "Odesa Winter-2020".

"Ryanair с октября запускает два новых маршрута из Одессы в Афины и Барселону, которые будут выполняться один и два раза в неделю, соответственно", - сообщила представитель Ryanair Ольга Павлонка. 

Авиакомпания Ryanair в летнем расписании 2021 года намерена запустить 17-й маршрут из Украины в Италию между Львовом и Пизой. Полеты начнут выполняться с 30 марта 2021 года с частотой два раза в неделю по вторникам и субботам. В примечании во время бронирования указано, что рейсы подлежат одобрению со стороны властей. Фактическим авиаперевозчиком выступит купленная в 2019 году дочка авиакомпании Malta Air, которая будет выполнять полеты от имени Ryanair.



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