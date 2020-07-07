Белгород-Днестровский морской порт в январе-июне 2020 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза — до 36,44 тыс тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины», пишет издание Поры Украины.

Перевалка импортных грузов снизилась на 48,2% — до 28,36 тыс. тонн. В частности, переработка грузов цемента в таре составила 11,27 тыс. тонн. Перевалка химических грузов и минеральных удобрений сократилась в 15,6 раза — до 2,8 тыс. тонн. Переработка грузов цемента составила 1,8 тыс. тонн. Перевалка других товарно-штучных грузов увеличилась на 12% — до 12,49 тыс. тонн.

Перевалка экспортных грузов снизилась в три раза — до 8,08 тыс. тонн. Весь объем экспортного грузопотока составили лесные грузы, перевалка которых сократилась в 2,7 раза.

Белгород-Днестровский морской порт расположен в юго-западной части Одесской области в 20 километрах от Черного моря на берегу Днестровского лимана на северо-западе от Днестровско-Цареградского устья. Количество грузовых причалов — девять, длина грузового причального фронта — 1,19 километра. Согласно реестру АМПУ, портовыми операторами являются ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт», ЧП «Стивидорная компания «Сенат» и ЧП «СВ».

Белгород-Днестровский морской порт в 2019 году сократил грузооборот по сравнению с 2018 годом в два раза — до 117,26 тыс тонн.