На Каховском водохранилище запустили переправу

12:30 29.07.2020   Україна

На Днепре со вторника, 28 июля, возобновила работу единственная паромная переправа, расположенная на Каховском водохранилище и соединяющая города Каменка-Днепровская и Никополь. 

Об этом сообщает ассоциация «Реки Украины», пишет издание Порты Украины.

«Водный маршрут пользуется спросом — без переправы длина дороги между городами составляет около 220 км. А на пароме — только 8 км!», — отмечается в сообщении.

Согласно расписанию, обнародованному Никопольским речным портом, рейсы парома будут осуществляться два раза в день. Отправление из Никополя — в 7:00 и 15:00, из Каменки-Днепровской — в 10:00 и 16:30.



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