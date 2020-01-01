На Каховском водохранилище запустили переправу
|12:30 29.07.2020
|Україна
На Днепре со вторника, 28 июля, возобновила работу единственная паромная переправа, расположенная на Каховском водохранилище и соединяющая города Каменка-Днепровская и Никополь.
Об этом сообщает ассоциация «Реки Украины», пишет издание Порты Украины.
«Водный маршрут пользуется спросом — без переправы длина дороги между городами составляет около 220 км. А на пароме — только 8 км!», — отмечается в сообщении.
Согласно расписанию, обнародованному Никопольским речным портом, рейсы парома будут осуществляться два раза в день. Отправление из Никополя — в 7:00 и 15:00, из Каменки-Днепровской — в 10:00 и 16:30.
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