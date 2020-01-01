На Днепре со вторника, 28 июля, возобновила работу единственная паромная переправа, расположенная на Каховском водохранилище и соединяющая города Каменка-Днепровская и Никополь.

Об этом сообщает ассоциация «Реки Украины», пишет издание Порты Украины.

«Водный маршрут пользуется спросом — без переправы длина дороги между городами составляет около 220 км. А на пароме — только 8 км!», — отмечается в сообщении.

Согласно расписанию, обнародованному Никопольским речным портом, рейсы парома будут осуществляться два раза в день. Отправление из Никополя — в 7:00 и 15:00, из Каменки-Днепровской — в 10:00 и 16:30.