Федеральные российские власти не видят экономической обоснованности строительства прямого железнодорожного пути из Керчи в Симферополь через Белогорск.

Об этом журналистам сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, пишет РИА Новости.

"Евгений Иванович (министр транспорта России Евгений Дитрих – РИА Новости) сказал, что с точки зрения денег экономической обоснованности такого проекта пока нет", – цитирует Аксенова издание.

Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что власти рассматривают возможность более эффективного использования железной дороги между Севастополем и Симферополем, в частности, увеличения частоты движения электричек.

Кроме того, по словам вице-премьера РФ, планируется строительство железнодорожной ветки до международного аэропорта "Симферополь". "С учетом роста количества пассажиров в аэропорту надо все-таки подводить туда железную дорогу. Сегодня я такое поручение дал", – сказал Хуснуллин.

Вопрос строительства прямой железнодорожной ветки из Керчи в Симферополь через Белогорск протяженностью 215 км обсуждается с 2017 года. Сейчас железная дорога от Керчи до Симферополя проходит через город Джанкой на севере оккупированного Россией полуострова, образуя "крюк".