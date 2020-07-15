Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные

09:15 29.07.2020   Азербайджан

В Баку состоялась торжественная церемония встречи турецких военнослужащих, прибывших в Азербайджан для участия в совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учениях с боевыми стрельбами.

Об этом сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на Анадолу.

Маневры пройдут с 29 июня по 10 августа в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами.

Как сообщили в Минобороны АР, в учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки, боевые и транспортные вертолеты ВВС, силы ПВО и зенитно-ракетные подразделения армий Азербайджана и Турции.

Группа военнослужащих и авиация Вооруженных Сил Турции, участвующие в азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учениях с боевой стрельбой, прибыли в Нахчыван.

На торжественной церемонии встречи военнослужащих, участвующих в учениях, которая состоялась на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии, были исполнены государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.

Ударные и боевые вертолеты Вооруженных Сил Турции, прибывшие на военно-транспортном самолете, приводятся в состояние готовности к летно-тактическим учениям с боевой стрельбой на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии.
 
1–5 августа учения пройдут с привлечением сухопутных войск в Баку и Нахчыване, а 29 июля — 10 августа — с участием военной авиации в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

В крупномасштабных учениях ВС Азербайджана и Турции, которые пройдут в Нахичевани, будут задействованы сухопутные и авиационные подразделения обеих стран. В рамках маневров будут проведены боевые стрельбы.



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