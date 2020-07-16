Депутаты парламента Румынии проголосовали за изменение даты празднования Дня победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне. Теперь в стране этот праздник будут отмечать 8-го, а не 9 мая.

Об этом сообщает группа Информационное Сопротивление.

Идею законопроекта подал депутат от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки. По его словам, эта инициатива исправляет историческую двусмысленность, которая побудила Румынию в коммунистический период праздновать дату 9 мая по советскому образцу.

«7 мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции в ставке Верховного главнокомандующего объединенными экспедиционными силами союзников во Франции, Реймсе. Согласно ему, враждебные действия были прекращены официально 8 мая 1945 года в 23:01. С момента изменения режима СРР (Социалистическая Республика Румыния), которая находилась в советской зоне влияния, признала 9 мая Днем победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днем победы, – это 8 мая 1945 года», – цитирует издание Раецки.

Стоит отметить, что после принятия законопроекта Сенатом Румынии рассмотреть его должны еще и в Палате депутатов (нижней палате парламента).