В российском Северодвинске возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве при ремонте военного корабля.

Об этом сообщила военная прокуратура РФ, пишет ghall.com.

По версии следствия, похищено 15 миллионов рублей.

В качестве обвиняемых проходят генеральный директор ООО “ССС” и старший строитель АО “ЦСЗ”.

В ходе ведомственной проверки установлено, что деньги были переведены на счет “ССС” по фиктивным документом оплаты услуг. При этом ремонт выполняли специалисты АО “ЦСЗ” в рамках служебного задания.