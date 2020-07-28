В России украли деньги, выделенные на ремонт военного корабля
|11:45 29.07.2020
|Росія
В российском Северодвинске возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве при ремонте военного корабля.
Об этом сообщила военная прокуратура РФ, пишет ghall.com.
По версии следствия, похищено 15 миллионов рублей.
В качестве обвиняемых проходят генеральный директор ООО “ССС” и старший строитель АО “ЦСЗ”.
В ходе ведомственной проверки установлено, что деньги были переведены на счет “ССС” по фиктивным документом оплаты услуг. При этом ремонт выполняли специалисты АО “ЦСЗ” в рамках служебного задания.
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