В рамках міжвідомчої співпраці та координації Представництво президента в Автономній Республіці Крим та головне управлінням СБУ в Криму знешкодили та усунули цілеспрямовану кібератаку.

Про це повідомила пресслужба Представництва, пише Українська правда.

У відомстві зазначають, що атака організована хакерським угрупуванням, підконтрольним ФСБ Росії. Кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність Представництва.

"Представництво та СБУ продовжує роботу, направлену не лише на захист щоденної роботи державних органів з питань Криму, але й захист прав та інтересів громадян, постраждалих від окупації", йдеться в повідомленні.