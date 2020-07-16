Авіакатастрофа МАУ: Київ зібрав послів постраждалих країн напередодні переговорів з Іраном
|08:15 29.07.2020
|Україна
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін провів зустріч з послами держав, громадяни яких постраждали в авіакатастрофі літака МАУ.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, пише ZN,UA.
Єнін зустрівся з послами та представниками посольств Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану. Також він подякував представникам Франції за допомогу в розшифровці "чорних скриньок" українського літака.
"Попереду тривалі і дуже непрості переговори, але ми всі об'єднані єдиною метою - встановлення справедливості щодо кожної жертви цієї страшної авіакатастрофи. Всі винні повинні понести відповідальність", - підсумував заступник міністра.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що іранська делегація відвідає Україну у середу і четвер, щоб обговорити компенсацію за збитий Іраном 8 січня український літак.
"Ми запросили іранську делегацію в Київ і цінуємо те, що вони прийняли запрошення. Вони прибудуть 29-30 липня", - повідомив глава МЗС.
«Враховуючи обставини події, є всі підстави просити Іран заплатити найвищу ціну за те, що він зробив», - заявив на прес-конференції Дмитро Кулеба, виступаючи під час візиту в столиці Польщі Варшаві.
Кулеба сказав, що Україна буде представляти всі країни і групи, порушені в ході переговорів.
«Я не можу розкрити остаточні цифри компенсації... цифри будуть результатом консультацій», - сказав він.
Також стало відомо, що Канада закликала Тегеран надати громадськості доступ до даних "чорних скриньок" збитого літака МАУ. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань.
"Канада дякує французькому Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (ВЕА) за завершення аналізу "чорних скриньок" літака рейсу PS752. Цим аналізом тепер слід належним чином поділитися з міжнародним співтовариством, щоб упевнитися в повному, достовірному і прозорому розслідуванні безпеки польотів", - зазначив Шампань.
Як повідомлялося, у Франції успішно завершилася розшифровка чорних скриньок збитого в січні в Тегерані українського Боїнга. Іранські сили заявляють, що 8 січня збили літак «Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», прийнявши його за ракету на тлі посилення напруженості у відносинах з США. Всі 176 осіб на борту загинули.
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