Україна звернулася до Генсека ООН через "парад" РФ в окупованому Криму
|10:45 29.07.2020
|Україна
Україна звернулася офіційними каналами до Генерального секретаря ООН щодо протиправних дій Росії та чергового порушення нею міжнародного права у зв'язку з проведенням "морського параду" в тимчасово окупованому Криму.
Про це йдеться в офіційному листі Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці Генсеку ООН, яке Укрінформ отримав у своє розпорядження.
"Україна розглядає проведення цього заходу в тимчасово окупованому місті Севастополі без згоди української сторони як чергове порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, у тому числі численних резолюцій Генасамблеї ООН, а також законодавства України", - зауважується в листі.
У цьому зв'язку українська сторона назвала дії Росії "свідомими кроками", спрямованими на ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах.
Постійний представник України при ООН підкреслив, що Київ засуджує протиправну демонстрацію РФ військової сили, а також мілітаризацію Росією тимчасово окупованих територій Криму й міста Севастополя.
Це "становить суттєву загрозу регіональній безпеці", наголошується у зверненні Генсеку ООН.
"Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити міжнародні протиправні дії проти державного суверенітету й територіальної цілісності України та вжити комплексних заходів щодо деокупації частини суверенної території України", - підкреслюється у зверненні.
На прохання України, лист, адресований генеральному секретареві, буде поширений як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.
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