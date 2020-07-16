Введут ли в Крыму график подачи воды: комментарий Аксенова
|10:00 29.07.2020
|Крим
Оккупационніе власти Крыма пока не планируют вводить ограничения водоснабжения в Симферополе и других регионах полуострова.
Об этом заявил т.н. "глава Кріма" Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в регион вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, пишет РИА Новости.
"Пока сегодня о режимах речь не идет. Но мы смотрим за ситуацией, она развивается. Думаю, что пока обойдемся малой кровью. Другим регионам угрозы нет", – сказал Аксенов.
Он напомнил, что военные Минобороны РФ строят временный трубопровод, который позволит перебрасывать на Симферополь порядка 40 млн кубометров воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе.
"Кроме того, погода пока нам благоприятствует. Если такая погода у нас еще две недели будет, то никаких проблем и режимов в ближайшие два года у нас не будет", – добавил Аксенов.
Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что "впечатлен работой Минобороны и властей Крыма по прокладке трубопровода".
"Министерство обороны вместе с Республикой Крым сделали героическую операцию. За такое короткое время продолжить такой километраж – я не знаю, кто до этого у нас в стране реализовывал такое техническое решение. Скорее всего, никто не реализовывал. Меня эта работа впечатлила", – сказал вице-премьер.
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