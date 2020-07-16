У Керченській протоці не можуть знайти затонулу росыйську бронемашину
|09:45 29.07.2020
|Крим
У Керченській протоці другу добу не можуть знайти затонулу в рамках російської акції «Дорога мужності» бронемашину.
Як повідомляє російське «Військово-технічне товариство», БРДМ-2 могло віднести течією, пише Крим.Реалії.
«У вівторок о 6 годині ранку група водолазів продовжила шукати затонулий БРДМ-2. Був обстежений весь квадрат, в якому стався інцидент, пошукові роботи тривали 4,5 години. Для пошуку рятувальники використовували ехолоти та в разі виявлення предмета, схожого на машину, до нього прямували водолази. На жаль, виявити автомобіль наразі не вдалося. Передбачається, що БРДМ-2 лежить на дні в переверненому стані і його зносить течією», – йдеться в повідомленні.
Представники «Військово-технічного товариства» спільно з рятувальниками продовжують пошуки.
25 липня бронемашина БРДМ-2 затонула під час форсування Керченської протоки в рамках акції «Дорога мужності. Керченський десант» на честь Керченсько-Ельтігенського десанту 1943 року.
Роком раніше три російські БРДМ-2 перетинали Керченську протоку в рамках тієї ж акції, при цьому одна з бронемашин заглохла. Їй на допомогу прийшов катер управління МНС Росії в Криму.
Повідомляється, що мета цієї акції – вшанувати пам'ять загиблих у боях за Керч 1943 року. Тоді солдати радянської армії форсували Керченську протоку, висадилися на узбережжі Ельтігена (нині Героївське – КР) і створили вихідний плацдарм на Керченському півострові для ведення бойових дій зі звільнення Криму.
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