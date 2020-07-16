Двое срочников Черноморского флота РФ избили и ограбили прохожего
|09:30 29.07.2020
|Севастополь
Военнослужащие Черноморского флота России по призыву – ефрейтор и рядовой – признаны судом виновными в совершении разбоя по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ).
Преступление было совершено около 5.30 29 декабря 2019 года, пишет Новый Севастополь.
Накануне вечером они переоделись в гражданскую одежду, самовольно оставили расположение воинской части, направились в кафе-бар «Парус», расположенный в посёлке Гвардейское Симферопольского района, и находились там до закрытия заведения.
«У В. и Т., находившихся в состоянии алкогольного опьянения, увидевших идущего им навстречу гражданина П., возник преступный умысел на совершение разбойного нападения на последнего в целях хищения принадлежащего ему имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Договорившись о совместном совершении указанного противоправного деяния, из корыстных побуждений, они жестоко избили П., в том числе нанесли удары ногами по лицу лежащего потерпевшего. Т. разбил об его голову стеклянную бутылку, при этом В. удерживал голову потерпевшего в положении, удобном для нанесения удара», – сообщил представитель военного следственного управления Следственного комитета РФ по Черноморскому флоту Александр Куратов.
Злоумышленники проверили содержимое карманов жертвы, забрали телефон Apple iPhone 6s, нанесли ещё несколько ударов и скрылись с места преступления.
Куратов отметил, что были нанесены телесные повреждения «в виде кровоподтеков лица, ссадин лица и левой верхней конечности, не повлекшие вреда здоровью». А также нанесён материальный ущерб на сумму более 9 тысяч рублей.
Крымский гарнизонный военный суд назначил ефрейтору наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, а рядовому – на 3 года 2 месяца. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
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