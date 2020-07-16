Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) увеличилась в оккупированном Севастополе более чем в два раза за пять лет.

В 2014 году она составляла 656 человек, а в 2019 – 1 548, пишет Новый Севастополь.

«За пятилетний период в городе Севастополе естественная убыль населения увеличилась более чем в 2 раза и незначительно изменилась структура численности населения города Севастополя по возрасту (в 2019 году доля старшего поколения уменьшилась до 24% при 25% в 2018 году, а также в 2019 году увеличилась доля населения в возрасте от 0 до 19 лет на 2 процентных пункта по сравнению с показателем 2018 года (19%). При росте общей численности населения города Севастополя на 12,6% рост численности женщин репродуктивного возраста составил 11,3%», – указано в материалах Контрольной счётной палаты города, предоставленных в Законодательное собрание в рамках мониторинга реализации национальных проектов на территории Севастополя в первом полугодии 2020 года.

Минимальный показатель естественной убыли населения в регионе отмечался в 2016 году и составил 450 человек.

В материалах контрольно-счётной палаты отмечено, что в России естественную убыль населения в 2016-2018 годах обусловили смещение структуры населения в сторону более старших возрастов и снижение численности женщин репродуктивного возраста.

По данным правления Федеральной службы статистики по оккупированным Крыму и Севастополю, за прошлый год рождаемость в регионе снизилась на 4% в сравнении с предыдущим годом, а смертность увеличилась на 1,6%.