С экипажем фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота, выполняющего задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, проведено учение по противовоздушной обороне (ПВО) корабля на переходе морем.

По замыслу мероприятия, дежурная смена ПВО фрегата обнаружила самолёт условного противника, приближающийся к кораблю, после чего военнослужащие выполнили действия по отражению средств воздушного нападения, пишет пресс-служба МО России.

В ходе учения расчёт корабельного боевого информационного поста обнаружил и классифицировал условную цель, а расчёт ПВО при подходе самолёта «противника» на дистанцию поражения электронными пусками зенитных ракет успешно его уничтожил.

Фрегат «Адмирал Макаров» выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с июня 2020 года.