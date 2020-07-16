Число сотрудников оккупационной администрации Ялты с подтвержденным коронавирусом превысило два десятка.

Об этом сообщил журналистам т.н."глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«У нас более 20 человек сегодня в ялтинской администрации с коронавирусом, все на дистанционной работе», – сообщил Аксёнов.

О заражении сотрудников администрации стало известно на прошлой неделе. 21 июля в мэрии сообщили о шести зараженных сотрудниках администрации, а также о двух депутатах горсовета.

Ранее в Ялте отменили проведение полумарафона «ЗаБег» из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу.