COVID- 19: Более 20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом

08:00 29.07.2020   Ялта

Число сотрудников оккупационной администрации Ялты с подтвержденным коронавирусом превысило два десятка. 

Об этом сообщил журналистам т.н."глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«У нас более 20 человек сегодня в ялтинской администрации с коронавирусом, все на дистанционной работе», – сообщил Аксёнов.

О заражении сотрудников администрации стало известно на прошлой неделе. 21 июля в мэрии сообщили о шести зараженных сотрудниках администрации, а также о двух депутатах горсовета.

Ранее в Ялте отменили проведение полумарафона «ЗаБег» из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу.



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