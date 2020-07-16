COVID- 19: Более 20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом
|08:00 29.07.2020
|Ялта
Число сотрудников оккупационной администрации Ялты с подтвержденным коронавирусом превысило два десятка.
Об этом сообщил журналистам т.н."глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.
«У нас более 20 человек сегодня в ялтинской администрации с коронавирусом, все на дистанционной работе», – сообщил Аксёнов.
О заражении сотрудников администрации стало известно на прошлой неделе. 21 июля в мэрии сообщили о шести зараженных сотрудниках администрации, а также о двух депутатах горсовета.
Ранее в Ялте отменили проведение полумарафона «ЗаБег» из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу.
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