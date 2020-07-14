Канада закликає оприлюднити інформацію, отриману експертами після розшифровки бортових самописців збитого Іраном літака авіакомпанії "МАУ".

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає Укрінформ.

"Канада дякує французькому Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (ВЕА) за завершення аналізу "чорних скриньок" літака рейсу PS752. Цим аналізом тепер слід належним чином поділитися із міжнародною спільнотою, аби упевнитися в повному, достовірному й прозорому розслідуванні безпеки польотів", - зазначив Шампань.

Як повідомлялося, Додаток 13 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію дає Ірану право на власний розсуд розпоряджатися інформацією, отриманою під час аналізу "чорних скриньок" збитого поблизу Тегерана літака МАУ. Канадські та інші іноземні експерти були присутні у Парижі при зчитуванні даних бортових самописців, але не можуть самовільно ділитися отриманою інформацією із громадськістю.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.