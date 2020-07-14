Канада закликає оприлюднити дані "чорних скриньок" збитого літака МАУ

21:06 28.07.2020   Україна

Канада закликає оприлюднити інформацію, отриману експертами після розшифровки бортових самописців збитого Іраном літака авіакомпанії "МАУ".

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає  Укрінформ.

"Канада дякує французькому Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (ВЕА) за завершення аналізу "чорних скриньок" літака рейсу PS752. Цим аналізом тепер слід належним чином поділитися із міжнародною спільнотою, аби упевнитися в повному, достовірному й прозорому розслідуванні безпеки польотів", - зазначив Шампань.

Як повідомлялося, Додаток 13 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію дає Ірану право на власний розсуд розпоряджатися інформацією, отриманою під час аналізу "чорних скриньок" збитого поблизу Тегерана літака МАУ. Канадські та інші іноземні експерти були присутні у Парижі при зчитуванні даних бортових самописців, але не можуть самовільно ділитися отриманою інформацією із громадськістю.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.



Ще на цю тему:

13:43 28.07.2020
Договір на евакуацію танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій
16:32 24.07.2020
Авіакатастрофа МАУ: "чорні скриньки" підтвердили "незаконне втручання" в роботу літака
12:15 24.07.2020
У владельца танкера Delfi осталась последняя попытка поднять судно
11:15 24.07.2020
У Франції завершили розшифровку самописців збитого в Ірані літака МАУ
18:41 22.07.2020
Шмигаль доручив Криклію взяти питання затонулого танкера Delfi під особистий контроль
14:28 22.07.2020
Глава Одесской ОГА Куцый просит разрешить принудительное удаление затонувшего танкера Delfi: Судовладелец не справился
20:44 20.07.2020
У Франції успішно завантажили дані з "чорної скриньки" збитого літака МАУ
15:30 20.07.2020
Катастрофа лайнера МАУ: Міжнародна група відреагувала на передачу "чорних скриньок" у Францію
10:45 20.07.2020
Катастрофа лайнера МАУ під Тегераном: МЗС Канади повідомило про передачу "чорних скриньок" у Париж
08:45 16.07.2020
В Одесі стався ще один витік пального із танкеру Delfi
12:45 14.07.2020
Україна не згодна з тим, що літак МАУ в Ірані був збитий через людську помилку, - Кулеба
11:30 14.07.2020
Компенсація за збитий літак: Іран направить в Україну своїх представників - Кулеба
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
19:15 27.07.2020
Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19
18:45 27.07.2020
В Болгарии произошел взрыв на газопроводе, поставка газа в Грецию приостановлена
11:30 27.07.2020
Після змін в уряді Болгарії протести на вулицях не вщухли
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
16:46 28.07.2020
Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
11:45 27.07.2020
Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов
10:00 27.07.2020
Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море
Всі новини країни
Грузія Грузія
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
17:41 28.07.2020
Посольство США в Німеччині застерігає фірми від участі в "Північному потоці - 2"
16:36 28.07.2020
ВМФ Росії в цьому році отримає до 14 кораблів
15:45 28.07.2020
«Ржавые ведра»: В Британии высмеяли военно-морской парад в РФ
11:17 28.07.2020
Росія буде реагувати на активізацію польотів розвідувальної авіації США над Чорним морем
Всі новини країни
Румунія Румунія
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:16 28.07.2020
Туреччина зупинить геологічну розвідку в Східному Середземномор’ї після протестів Греції
10:44 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Путін та Ердоган обговорили відносини Баку та Єревана
16:15 27.07.2020
На півдні Туреччини у ДТП загинуло п'ятеро військових
14:00 27.07.2020
Берегова охорона Туреччини за місяць урятувала майже тисячу нелегалів
Всі новини країни
Україна Україна
21:06 28.07.2020
Канада закликає оприлюднити дані "чорних скриньок" збитого літака МАУ
20:45 28.07.2020
За гибель Мусы из Строгановки могут наказать его семью
20:31 28.07.2020
В оккупированном Крыму отменили проведение «Ялтинского экономического форума»
20:19 28.07.2020
Епіфаній закликав світ посилити тиск на Росію через трагічні події в окупованому Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд