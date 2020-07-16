"Следком" по оккупированному Крыму продолжает собирать историю трагедии мальчика из Строгановки, утонувшего в выгребной яме. Сейчас сотрудники ищут виновных в смерти малыша.

- В настоящее время по факту трагедии осуществляется предварительное следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Признаков криминальной смерти не установлено, - сообщил Константин Башков, слова которого приводит РИА Крым.

К ответственности могут призвать родителей погибшего малыша.

- Их могут привлечь к статье 5.35. «КоАП» – это обычно наказание до 500 рублей. Также, статья 156, которая касается неисполнения обязанностей родителей, если это связано с жестоким обращением с несовершеннолетними. Когда в следствиях халатных действий наступила смерть ребенка, может быть рассмотрен вопрос о привлечении таких лиц к уголовной ответственности по статье 109 «причинение смерти по неосторожности», - объясняет Башков.

Напомним, трагедия развернулась 24 июля под Симферополем: бесследно пропал трехлетний мальчик. В последний раз его видели на площадке около дома. Тело нашли спустя два дня в выгребной яме. Причина смерти малыша – утопление.