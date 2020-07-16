Подконтрольные Кремлю "власти" Крыма полностью отменили проведение в 2020 году «Ялтинского экономического форума», который ранее был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом журналистам объявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передают Крым.Реалии.

«Форума в этом году не будет. В связи с эпидемией коронавируса, и вы знаете, что в Ялте заражение в органах власти, поэтому все на дистанционной работе. (...) Решили форум перенести на следующий год и весной провести», – цитирует Аксенова ТАСС.

По словам Аксенова, оргкомитет форума возглавит российский «куратор» Крыма, вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Аксенов утверждает, что «уровень будет высокий, правительственный, и международная повестка будет достаточно серьезная».