В оккупированном Крыму отменили проведение «Ялтинского экономического форума»
|20:31 28.07.2020
|Крим
Подконтрольные Кремлю "власти" Крыма полностью отменили проведение в 2020 году «Ялтинского экономического форума», который ранее был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Об этом журналистам объявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передают Крым.Реалии.
«Форума в этом году не будет. В связи с эпидемией коронавируса, и вы знаете, что в Ялте заражение в органах власти, поэтому все на дистанционной работе. (...) Решили форум перенести на следующий год и весной провести», – цитирует Аксенова ТАСС.
По словам Аксенова, оргкомитет форума возглавит российский «куратор» Крыма, вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Аксенов утверждает, что «уровень будет высокий, правительственный, и международная повестка будет достаточно серьезная».
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