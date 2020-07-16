Епіфаній закликав світ посилити тиск на Росію через трагічні події в окупованому Криму
|20:19 28.07.2020
|Крим
Митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав міжнародну спільноту посилити дипломатичний, економічний та санкційний тиск на Росію, аби дати надію тим, хто страждає в окупованому Криму, на повернення до справді мирного та захищеного законом життя.
Про це Епіфаній написав у Facebook, передає QHA.
Предстоятель у своїй заяві нагадав про дві трагічні події, що сталися в окупованому Криму: вимога знесення українського православного храму в окупованій Євпаторії та смерть сина незаконно арештованого окупантами кримськотатарського політв’язня Руслана Сулейманова.
Безпідставні обшуки, залякування, арешти, тортури, сфабриковані обвинувачення та беззаконні ув’язнення щодо всіх, кого російська влада вважає не лояльними, вже сьомий рік поспіль стали, на жаль, звичайною справою в окупованому Криму. А ці дві сумні, трагічні новини знову нагадують про те, що Крим має бути звільнений від окупації, – йдеться у заяві Епіфанія.
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