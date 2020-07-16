Перша заступниця глави МЗС України Еміне Джеппар вважає, що політичний тиск на Росію має бути сильнішим, а економічні санкції більш жорсткими.

Про це вона сказала в інтерв'ю турецькому виданню Anadolu Ajansı, передає Крим.Реалії.

«Ми вважаємо, що неможливо очікувати зміни поведінки Росії щодо кримського питання без істотного посилення санкцій», –​ цитує слова Джеппар МЗС.

За її словами, українське міністерство хоче, щоб питання Криму вирішувалося більш активно на міжнародній арені, і додала, що «політичний тиск на Росію має бути ще сильнішим, а економічні санкції ще жорсткішими».

Заявивши, що Україна має справу з усіма міжнародними судами, де можна «притягнути Росію до відповідальності» за її злочини і порушення, Джеппар зазначила, що «Україна має намір посилити звинувачення, які повинні бути розглянуті у відповідних міжнародних судах проти цієї країни за незаконні дії Росії в Криму та на Донбасі».

У МЗС Росії поки не відреагували на заяви Джеппар.

Раніше український прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в МЗС України «фіналізували концепцію» створення спеціального міжнародного формату для Криму –​ Міжнародної платформи «Крим –​ це Україна».

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що не бачить Росію в роботі міжнародного майданчика з питання деокупації Криму.