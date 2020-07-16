Перша заступниця міністра закордонних справ України закликала до посилення санкцій проти Росії через Крим
|20:01 28.07.2020
|Крим
Перша заступниця глави МЗС України Еміне Джеппар вважає, що політичний тиск на Росію має бути сильнішим, а економічні санкції більш жорсткими.
Про це вона сказала в інтерв'ю турецькому виданню Anadolu Ajansı, передає Крим.Реалії.
«Ми вважаємо, що неможливо очікувати зміни поведінки Росії щодо кримського питання без істотного посилення санкцій», – цитує слова Джеппар МЗС.
За її словами, українське міністерство хоче, щоб питання Криму вирішувалося більш активно на міжнародній арені, і додала, що «політичний тиск на Росію має бути ще сильнішим, а економічні санкції ще жорсткішими».
Заявивши, що Україна має справу з усіма міжнародними судами, де можна «притягнути Росію до відповідальності» за її злочини і порушення, Джеппар зазначила, що «Україна має намір посилити звинувачення, які повинні бути розглянуті у відповідних міжнародних судах проти цієї країни за незаконні дії Росії в Криму та на Донбасі».
У МЗС Росії поки не відреагували на заяви Джеппар.
Раніше український прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в МЗС України «фіналізували концепцію» створення спеціального міжнародного формату для Криму – Міжнародної платформи «Крим – це Україна».
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що не бачить Росію в роботі міжнародного майданчика з питання деокупації Криму.
Ще на цю тему:
Епіфаній закликав світ посилити тиск на Росію через трагічні події в окупованому Криму
Пашинян ответил на вопрос российского журналиста, почему Армения «не признала Крым»
Деокупація Криму. Відомий політик розказав, як треба діяти Україні
Ніхто не вірив: Волкер пояснив, як Росії вдалося захопити Крим
Заява правозахисних організацій з приводу знищення Православної церкви України у Криму
У Москві провели слідчі дії у справі кримчанина Яцкіна - адвокат
Министры Украины, Польши и Литвы призвали Россию вывести войска из Крыма и Донбасса
Прокуратура АРК повідомила про підозру російському пілоту, який здійснював регулярні рейси до Криму
«Vodafone Україна» заявляє, що припинив приймати платежі з Криму
Крымских чиновников все дальше отодвигают от финансов на ФЦП