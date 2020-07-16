Российский журналист утверждает, что в адрес Пашиняна и Армении звучали упреки, что Россия якобы гораздо больше помогала бы Армении, если бы Ереван «признал Крым».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос журналиста российского РБК о том, почему Армения «не признала Крым».

«Вы согласны с этим утверждением и почему Армения не признает Крым?» – спросил журналист.

Пашинян ответил: «Вы знаете, я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что в официальных и неофициальных встречах с российскими коллегами этот вопрос никогда не был поднят. Ну, может быть, потому, что Армения до сих пор не признала независимость Нагорного Карабаха. И в этой ситуации не думаю, что уместен такой вопрос. Не думаю, что наши стратегические и союзнические отношения с Россией обусловлены этой ситуацией».

После проведения Россией «крымского референдума», который международное сообщество признало незаконным, 17 марта 2014 года МИД Армении сообщил, что Ереван выступает «за урегулирование украинского кризиса путем диалога, мирным путем и на основе переговоров на основе Устава ООН, международного права».

Армения неоднократно в ООН голосовала против резолюций о защите прав человека в Крыму.

В марте 2019 года в Ереване в Российском центре науки и культуры открылась выставка, посвященная «крымской весне». Посольство Украины в Армении назвало проведение российской выставки о «крымской весне» в Ереване «очередным дешевым пропагандистским шоу для оправдания попытки незаконной аннексии Россией Крыма».